В США приняли закон о ленд-лизе. Чем он интересен для украинцев

Палата представителей США приняла законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Теперь документ должен быть подписан президентом США. Об этом сообщает Громадське телебачення со ссылкой на твиттер House Press Gallery.

фото: dialog.ua

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Что он предлагает

За законопроект проголосовали 417 участников Палаты представителей, против — 10.

Ранее, 7 апреля, этот законопроект поддержал Сенат США.

Закон вступит в силу после подписания президентом США. Это позволит значительно ускорить поставки вооружения, транспорта, продовольствия и другой помощи в аренду или бесплатно из США в Украину.

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Что этот закон изменит для Украины

В тексте документа речь идет о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для защиты гражданского населения от российского военного вторжения и для других целей.

Отметим, что программа ленд-лиза была создана во время Второй мировой войны: закон о ленд-лизе принял Конгресс США 11 марта 1941 года. Он разрешил США оперативно пополнять запасы союзников.

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Как писал «Минфин», за первый квартал 2022 года ВВП США неожиданно сократился на 1,4% в годовом выражении, резко изменив траекторию после 6,9%-го роста экономики в 2021-м, говорится в отчете Министерства торговли США. Но фондовый рынок не видит оснований волноваться.

Источник: МинФин