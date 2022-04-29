McDonald’s превзошел ожидания рынка благодаря росту продаж в Европе

28 апреля McDonald's опубликовал отчетность за первый квартал 2022 года, несколько превзойдя ожидания аналитиков, сообщает CNBC.

Фото: enjoy-ukraine.com

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главные финансовые новости

Компания доложила о доходе в $5,67 млрд и прибыли на акцию в $2,28. Опрос аналитиков, проведенный Refinitiv, ожидал $5,59 млрд и $2,17 соответственно.

Чистый доход компании за первый квартал составил $1,1 млрд, или $1.48 за акцию, по сравнению с $1,54 млрд, или $2,05 за акцию годом ранее.

Акции компании выросли на 2% на предрыночных торгах.

Война и коронавирус

Компания потратила $27 млн на оплату аренды, зарплат и поставок в Украину и РФ после того, как остановила операции в обеих странах. Компания ожидает, что закрытие ресторанов будет означать, что ее запасы продуктов испортятся, увеличив расходы на $100 млн. В целом эти проблемы уменьшили прибыль на акцию компании на 13 центов.

Продажи компании за квартал выросли на 11,8%, преимущественно за счет сильного роста на таких рынках как Франция и Великобритания. Компания объясняет такой рост облегчением карантинных ограничений.

В то же время в Китае продажи компании упали из-за возобновления локдаунов.

Портфель «Минфина»

В инвестиционном портфеле «Минфина» 2 акции McDonald's. Редакция их приобрела летом прошлого года за $246,7. С тех пор их цена не изменилась и акции стоят примерно на 0,9% дороже.

Источник: МинФин