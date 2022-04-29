Курс доллара к иене вырос до 20-летнего максимума. Что с курсом евро

В четверг, 28 апреля, доллар оказался на пороге самого высокого уровня за два десятилетия. Иена упала до самого низкого уровня с 2002 года, а курс доллар/евро движется к паритету. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

фото: twitter.com

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Что значит более сильный доллар

Иена упала до 20-летнего минимума и пробила уровень 130 за доллар после того, как Банк Японии пообещал ежедневно покупать неограниченное количество 10-летних облигаций для защиты своей целевой доходности.

Падение японской валюты подняло индекс доллара до 103,7 — наивысшего уровня за пять лет. Дальнейшее продвижение выше 103,82 приведет к тестированию уровней конца 2002 года.

По мнению аналитиков, более сильный доллар, вероятно, будет оказывать давление на развивающиеся рынки, а также затормозит экономику США.

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Чего ждать от курса евро

Что касается других валют, энергетический кризис в Европе ударил по единой валюте, при этом евро протестовал основную поддержку на уровне 1,0543 доллара.

Падение евро к пятилетнему минимуму возвращает вероятность, что валюта достигнет паритета по отношению к доллару впервые за два десятилетия, поскольку опасения рецессии в еврозоне побуждают инвесторов делать ставки на падение евро.

На рынках нависла неопределенность по поводу экономических последствий войны России против Украины, о чем свидетельствует прекращение Россией поставок газа в Польшу и Болгарию.

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Как писал «Минфин», НБУ будет держать фиксированный курс на уровне 29,25 гривен за доллар в течение действия военного положения и ослаблять валютные ограничения осторожно, учитывая возможное влияние на финансовую стабильность.

Источник: МинФин