Уже четыре европейские компании заплатили за газ в рублях — Bloomberg

Уже четыре европейских компании оплатили газ в рублях, как этого требует Путин. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, близкий к «Газпрому».

Фото: bbc.com

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Даже если остальные покупатели отказажутся от требований Кремля, компания вряд ли будет останавливать поток газа в другие страны вплоть до второй половины мая, когда должен быть осуществлен следующий раунд платежей, сообщил источник.

По его словам, уже 10 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке, необходимые для оплаты газа по схеме, на которой настаивает РФ.

Напомним

Крупнейшая польская газовая компания PGNiG сообщила, что во вторник получила письмо от Газпрома о полной остановке поставок газа с контрактного утра среды. Этим российский монополист нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года.

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Также «Газпром» проинформировал болгарскую газовую компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля. Министерство энергетики Болгарии заявило, что принимает меры по обеспечению альтернативных поставок газа. В то же время, необходимости ограничивать потребление газа в стране оно не видит.

Источник: МинФин