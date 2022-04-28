Польша настаивает, чтобы ЕС направил российские активы на восстановление Украины

В Евросоюзе обсуждают, как изъять российские активы, чтобы направить эти средства в пользу Украины. Польша призывает союзников согласовать на уровне ЕС соответствующий механизм. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, пишет ЭП со ссылкой на Financial Times.

фото: zn.ua

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Польша поддерживает Украину

В Варшаве говорят, что собственность российских олигархов, пострадавших от санкций, а также сотни миллиардов евро резервов центрального банка России, замороженных западными государствами, должны быть доступны для расходов на восстановление Украины.

«Мы считаем, что должно быть принято политическое решение, что мы хотим идти в этом направлении и что мы готовы конфисковать эти активы навсегда. Как это делать — мы открыты для обсуждения», — заявил он.

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Что мешает конфисковать активы

Чиновники ЕС предупреждают о существенных юридических препятствиях для ареста активов в государствах-членах. В частности, строгие гарантии и требования по надлежащему процессу, что затрудняет конфискацию имущества вне криминальных дел. Некоторые юристы предупреждают, что слишком сильное упрощение процедуры ареста создаст опасный прецедент и поставит под угрозу право собственности.

Тема ареста активов привлекает внимание в ЕС, где Польша является ведущим сторонником идеи, которую уже внимательно изучает Еврокомиссия.

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Помимо евроблока, разговоры идут и в США

Группа сенаторов, среди которых Шелдон Уайтхаус от демократов и республиканка Южной Каролины Линдси Грэм, настаивают на принятии закона, расширяющего полномочия по конфискации для финансирования восстановления Украины.

Однако сами лишь активы олигархов смогут обеспечить очень малую часть ресурсов для восстановления. Поэтому для некоторых экспертов резервы российского центробанка, замороженные в прошлом месяце, являются более перспективной целью. На этом настаивает и Украина.

Для таких шагов немного прецедентов, но юристы уже указывают на решение США выделить $3,5 млрд замороженных активов афганского центробанка на гуманитарную помощь.

Источник: МинФин