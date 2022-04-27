Война в Украине повлечет за собой крупнейший товарный шок для мира. Что будет с ценами

Война в Украине приведет к «крупнейшему товарному шоку» с 1970-х годов. Всемирный банк прогнозирует стремительный рост цен на товары — от природного газа до пшеницы и хлопка, пишет BBC Украина.

фото: landlord.ua

0

«Мы особенно волнуемся за беднейшие домохозяйства, поскольку они тратят большую часть своей прибыли на еду и энергетические потребности, поэтому они особенно уязвимы к этому резкому повышению цен», — добавил старший экономист Всемирного банка Питер Негл.

Что будет с ценами на нефть и газ

Больше всего подорожает природный газ в Европе, его стоимость может вырасти более чем вдвое. Ожидается, что цены упадут в следующем и в 2024 году, но даже тогда останутся на 15% выше прошлогодних.

По данным Всемирного банка, с апреля 2020 года по март этого года мы наблюдаем «наибольший за 23 месяца рост цен на энергоносители с момента повышения цен на нефть в 1973 году», когда к росту цен привела напряженность на Ближнем Востоке.

Ожидается, что цены на нефть останутся высокими и в 2024 году, а баррель базовой нефти Brent в этом году, по прогнозам, будет стоить в среднем $100, что приведет к широкомасштабной инфляции.

Россия производит около 11% мировой нефти и занимает третье место по размеру своей доли на мировом рынке нефти, но «сбои в результате войны, как ожидается, будут иметь долгосрочные негативные последствия», поскольку из-за санкций иностранные компании идут, а доступ к технологиям сокращается, говорится в отчете.

Россия обеспечивает 40% газа ЕС и 27% нефти, но европейские правительства пытаются отказаться от российских энергоресурсов. Это привело к росту мировых цен, создав больший спрос на поставки из других стран.

Читайте также: Из-за войны урожай зерна в Украине будет на 20% ниже

Цены на пшеницу бьют рекорды

Прогноз Всемирного банка по другим товарам также пессимистический: стоимость многих пищевых продуктов резко вырастет. Индекс цен на продовольствие ООН уже свидетельствует, что они подскочили на самый высокий уровень за 60 лет.

Прогнозируют, что цена на пшеницу вырастет на 42,7% и достигнет новых максимумов в долларовом эквиваленте. Цена на ячмень увеличится на 33,3%, на сою — на 20%, на масло — на 29,8%, на куриное мясо — на 41,8%. Причина — резкое сокращение экспорта из Украины и России.

До войны, по данным JP Morgan, на эти две страны приходилось 28,9% мирового экспорта пшеницы и 60% мировых поставок подсолнечника — ключевого ингредиента многих полуфабрикатов.

Ожидается, что цены на другие товары, в частности, на удобрения, металлы и минералы, также вырастут.

«Пшеница — одна из важнейших статей сельскохозяйственного экспорта», — говорится в аналитическом отчете Bank of America. Там также сообщили, что плохие погодные условия в Северной Америке и Китае, вероятно, усугубят последствия сокращения украинских поставок, поскольку война сорвала весенний посевной сезон.

В отчете также говорится, что из-за боевых действий объемы поставок зерна и масличных культур из Украины упали более чем на 80%, и эти потери экспорта в течение года «равны примерно 10 дням мирового запаса продовольствия».

Читайте также: Как подорожали продукты во время войны

Все зависит от продолжительности войны

Международная агропромышленная корпорация Archer Daniels Midland, одна из четырех крупнейших мировых продовольственных трейдеров, заявила, что в ближайшее время не ожидает снижения цен.

«Мы ожидаем сокращения поставок сельскохозяйственных культур из-за слабого урожая в Канаде, низкого урожая в Южной Америке, а теперь и из-за сбоев в Черноморском регионе. Это на ближайшие несколько лет сохранит напряженность на мировых зерновых рынках», — заявил исполнительный директор компании Хуан Рикардо Лусиано.

В среднесрочной перспективе другие страны могут помочь решить проблему дефицита поставок, вызванную войной в Украине, считает Питер Негл из Всемирного банка. Однако прогнозируемый рост цен на удобрения на 69% может привести к тому, что «фермеры начнут использовать меньше удобрений и урожайность сельскохозяйственных культур уменьшится».

«Несмотря на ожидания, что цены на товары достигнут пика в 2022 году, они останутся значительно выше, чем прогнозировали ранее», — говорится в отчете Всемирного банка.

А «перспективы товарных рынков очень зависят от продолжительности войны в Украине» и нарушений, вызываемых в цепочках поставки, добавляют авторы отчета.

Источник: МинФин