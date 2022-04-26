Владельцами военных облигаций стали более 9 тыс. украинцев — НБУ

За прошедшую неделю 1700 граждан и представителей бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ и таким образом укрепили финансовый фронт Украины. Об этом сообщили в Нацбанке.

фото: economy.24tv.ua

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Немного цифр

По состоянию на 25 апреля 2022 года с начала полномасштабного нападения России на Украину:

20 аукционов по продаже военных облигаций провело Министерство финансов Украины;

около 36,6 млрд грн, $93,8 млн и € 176,5 млн привлечены в государственный бюджет;

более 9,1 тыс. граждан и представителей бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ на сумму около 5,8 млрд грн, $36 млн и € 25,2 млн.

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Напомним, что в период действия военного положения 2 и 9 мая отменены как праздничные дни, поэтому банки будут работать в нормальном режиме.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:

Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин