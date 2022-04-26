Финансы

Владельцами военных облигаций стали более 9 тыс. украинцев — НБУ

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 26 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

За прошедшую неделю 1700 граждан и представителей бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ и таким образом укрепили финансовый фронт Украины. Об этом сообщили в Нацбанке.

фото: economy.24tv.ua

0

Немного цифр

По состоянию на 25 апреля 2022 года с начала полномасштабного нападения России на Украину:

  • 20 аукционов по продаже военных облигаций провело Министерство финансов Украины;
  • около 36,6 млрд грн, $93,8 млн и € 176,5 млн привлечены в государственный бюджет;
  • более 9,1 тыс. граждан и представителей бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ на сумму около 5,8 млрд грн, $36 млн и € 25,2 млн.

Читайте также: НБУ перечислил на нужды военных уже 15,4 млрд грн

Напомним, что в период действия военного положения 2 и 9 мая отменены как праздничные дни, поэтому банки будут работать в нормальном режиме.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:
Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 26 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В непризнанном Приднестровье взорвали вышки связи (видео)

34 минуты ago

Яка погода чекає на українців у травні: прогноз

49 минут ago

«Эти фамилии уже появлялись в прессе»: Стефанчук рассказал о депутатах, бежавших за границу

1 час ago

Туристы из Европы не хотят видеть в турецких отелях россиян – СМИ

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button