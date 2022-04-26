Мошенничество во время войны: 3 новые схемы выманивания денег

Даже в военное время мошенники пытаются нажиться на человеческой беде. О новых схемах, которыми мошенники обманывают граждан, сообщается в телеграмм-канале НБУ .

1

«Платное» разминирование

Злоумышленники ходят по домам Киевской области и представляются пиротехниками ГСЧС. Аферисты предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также «оказывают услуги» платного разминирования.

Как не попасть на крючок

Все работы по разминированию работниками ГСЧС выполняются бесплатно согласно плану и соблюдая очередь. Итак, если вам предлагают такую услугу на коммерческой основе:

не впускайте в свои дома таких лиц и не платите им деньги;

сообщайте о таких случаях на номер 102.

Читайте также: Стало известно, сколько объявлений об аренде жилья размещают мошенники

Освобождение из плена за деньги

Злоумышленники звонят по телефону родственникам защитников из скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена военнослужащего.

Мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников.

Как не попасть на крючок

Представители командования морской пехоты или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства.

Вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств из членов семей и близких не происходит.

Мошенник может назваться не только работником ГСЧС, командование морской пехоты или других органов военного управления, мошенник может назваться кем-либо:

работником банка;

работником НБУ, Пенсионного фонда, налоговиком;

работником полиции;

работником коммунальных служб;

работником мобильного оператора;

покупателем вашего товара.

Поэтому следует быть осмотрительным, всегда проверять информацию в официальных источниках соответствующих организаций и государственных учреждений.

Читайте также: Приватбанк предупреждает о новом мошенничестве: аферисты создали липовый благотворительный сайт

Псевдовыплаты

Киберполиция сообщает о схеме мошенничества «Выплаты всем жителям Украины». Мошенники производят SMS-рассылки, в которых рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам.

В SMS указывают ссылку на сайт, где якобы можно оформить заявку на получение помощи. Когда лицо переходит по ссылке, мошеннический ресурс предлагает ввести персональные данные и данные о платежной карте для зачисления средств.

Если человек указывает информацию о себе и своей карте, мошенники получают введенные данные и в дальнейшем используют их для присвоения средств на карте.

Как не попасть на крючок

Не переходите по ссылкам от незнакомцев.

Получайте информацию из официальных источников.

Проверяйте правильность названия сайтов, на которые вы переходите и вводите свои персональные данные. Адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи, за исключением одного или нескольких символов.

Если все же необходимо перейти на сайт учреждения, адрес которого вы получили в ссылке, лучше введите в поисковой системе название необходимого сайта и только тогда переходите на вебресурс.

Помните о правилах платежной безопасности, никому не сообщайте 3-значный номер на обороте карты, коды банков и мобильных операторов, пароли к интернет-банкингу, кодовое слово банка.

Куда сообщать о мошенниках

Не молчите о мошенничестве, сообщайте о таких случаях в Киберполицию (callcenter@cyberpolice.gov.ua), которая найдет мошенников и отправит куда надо.

Читайте также: НБУ запустил специальный портал для населения «Финансовая оборона Украины»

Источник: МинФин