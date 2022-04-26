Использование биткоина в Сальвадоре так и не стало массовым — исследование

За несколько месяцев использование первой криптовалюты в Сальвадоре не приняло массового характера. Об этом свидетельствуют данные репрезентативного опроса американской организации National Bureau of Economic Research, сообщает ForkLog.

Фото: coinpage.com

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Закон о признании биткоина официальным средством платежа в стране вступил в силу 7 сентября 2021 года. Гражданам стал доступен поддерживаемый государством криптокошелек Chivo.

Исследование показало, что 60% скачавших приложение не использовали его после получения бонуса за регистрацию в размере $30.

95% пользователей никогда не платили налоги в криптовалюте через Chivo, а 89% не получали через приложение денежные переводы.

Источник: National Bureau of Economic Research.

Более половины граждан не пользовались банкоматами Chivo. Несмотря на то, что власти обязали бизнес принимать оплату в биткоине, такую опцию добавили только 20% фирм. Из тех, кто это сделал, 88% предпочитает конвертировать средства в доллары. Хранят криптовалюту 12% таких компаний.

Источник: National Bureau of Economic Research.

«Мы задокументировали, что, несмотря на принятый правительством „большой толчок“ и значительную долю людей, загружающих Chivo, использование биткоина для повседневных транзакций невелико и сосредоточено среди образованного, молодого и мужского населения, охваченного банковскими услугами», — заявили исследователи.

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Напомним

25 июня 2021 года власти Сальвадора объявили, что 7 сентября заработает сальвадорский государственный криптовалютный кошелек Chivo, на который каждый взрослый гражданин страны сможет получить $30 в биткоинах.

В рамках подготовки к внедрению биткоина правительство установило банкоматы, позволяющие без комиссии переводить биткоин в доллар и снимать со счетов.

Сальвадор не имеет собственной валюты. До 7 сентября единственным официальным платежным средством был доллар США.

Источник: МинФин