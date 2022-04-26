Биткоин стал официальной валютой во второй стране мира

Центральноафриканская Республика, вторая в мире после Сальвадора и первая на африканском континенте, признала биткоин законным платежным средством. Об этом сообщил Forbes.

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Путь к официальному статусу биткоина

Историческое решение было принято по результатам голосования Национальной ассамблеи, члены которой поддержали правительственный законопроект. Предполагается, что это должно помочь в восстановлении экономики после бунтов, охвативших страну в 2021 году.

Законопроект был разработан и внесен в парламент министром цифровой экономики Жустином Гурна-Зако. Кроме признания биткоина новым платежным средством, этот документ станет базой для законодательного регулирования криптовалюты.

Предполагается, что с принятием криптовалюты Центральноафриканская Республика приблизилась к новому, авангардному пути развития, популярному среди инвесторов всего мира.

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Первые в гонке

Первой страной, признавшей биткоин законным платежным средством, в сентябре 2021 года стал Сальвадор. С тех пор власти страны пополнили свою криптовалютную казну на 410 BTC.

Также биткоин был признан платежным средством в Prospera — свободной экономической зоне государства Гондурас. Кроме того, местным органам власти и международным фирмам разрешили выпускать биткоин-облигации в юрисдикции Prospera в соответствии со стандартами KYC и AML.

Недавно о планах легализировать стейблкоины объявило Британское казначейство. Ведомство имеет намерение постепенно признать их в качестве законного средства платежа.

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Что в Украине

Как писал ранее «Минфин», в Украине принят закон «О виртуальных активах». Документ предусматривает, что регулировать новый рынок криптоактивов в Украине будет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и НБУ.

Что устанавливает закон:

определяет правовой статус, классификацию и право собственности на виртуальные активы;

создает условия для дальнейшего формирования правового поля на рынке виртуальных активов;

определяет список поставщиков услуг виртуальных активов и условия их регистрации;

предусматривает внедрение мер финансового мониторинга в сфере виртуальных активов.

Следует подчеркнуть, что закон «О виртуальных активах» вступит в силу после изменений в Налоговом кодексе, предусматривающих особенности налогообложения операций с криптоактивами.

Источник: МинФин