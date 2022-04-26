Биткоин стал официальной валютой во второй стране мира
Центральноафриканская Республика, вторая в мире после Сальвадора и первая на африканском континенте, признала биткоин законным платежным средством. Об этом сообщил Forbes.
3
Путь к официальному статусу биткоина
Историческое решение было принято по результатам голосования Национальной ассамблеи, члены которой поддержали правительственный законопроект. Предполагается, что это должно помочь в восстановлении экономики после бунтов, охвативших страну в 2021 году.
Законопроект был разработан и внесен в парламент министром цифровой экономики Жустином Гурна-Зако. Кроме признания биткоина новым платежным средством, этот документ станет базой для законодательного регулирования криптовалюты.
Предполагается, что с принятием криптовалюты Центральноафриканская Республика приблизилась к новому, авангардному пути развития, популярному среди инвесторов всего мира.
Читайте также: Биткоин упал ниже $38 500 и обновил локальный минимум
Первые в гонке
Первой страной, признавшей биткоин законным платежным средством, в сентябре 2021 года стал Сальвадор. С тех пор власти страны пополнили свою криптовалютную казну на 410 BTC.
Также биткоин был признан платежным средством в Prospera — свободной экономической зоне государства Гондурас. Кроме того, местным органам власти и международным фирмам разрешили выпускать биткоин-облигации в юрисдикции Prospera в соответствии со стандартами KYC и AML.
Недавно о планах легализировать стейблкоины объявило Британское казначейство. Ведомство имеет намерение постепенно признать их в качестве законного средства платежа.
Читайте также: Криптовалюты изменят финансовый мир — CEO PayPal
Что в Украине
Как писал ранее «Минфин», в Украине принят закон «О виртуальных активах». Документ предусматривает, что регулировать новый рынок криптоактивов в Украине будет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и НБУ.
Что устанавливает закон:
- определяет правовой статус, классификацию и право собственности на виртуальные активы;
- создает условия для дальнейшего формирования правового поля на рынке виртуальных активов;
- определяет список поставщиков услуг виртуальных активов и условия их регистрации;
- предусматривает внедрение мер финансового мониторинга в сфере виртуальных активов.
Следует подчеркнуть, что закон «О виртуальных активах» вступит в силу после изменений в Налоговом кодексе, предусматривающих особенности налогообложения операций с криптоактивами.
Источник: МинФин