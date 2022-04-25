Россия блокирует экономические данные, чтобы скрыть влияние санкций

Российские власти начали закрывать информацию об основных экономических показателях, чтобы скрыть проблемы, с которыми РФ сталкивается из-за санкций, сообщает Украинская правда со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В последние дни власти России прекратили публиковать данные о государственном долге, статистике торговли и добыче нефти.

Центральный банк ограничил объем финансовой информации, которую местные банки должны регулярно публиковать, пока идет работа над законопроектом о запрете кредиторам делиться данными с иностранными государствами. Местные кредиторы не будут обязаны публиковать некоторые финансовые отчеты за период с 31 декабря 2021 по 1 октября 2022 года.

Отключение не полное: правительство все еще публикует основные показатели, такие как инфляция, валовой внутренний продукт и ряд других данных. Но объем публикаций сузился.

Способ защититься

Предполагают, что ограничения помешают Вашингтону и Брюсселю видеть, как влияют их санкции на российскую экономику, а также усложнят поиск новых целей и точную настройку будущих санкций.

На минувшей неделе отделение российского министерства энергетики, которое обнародует ежемесячные данные о добыче и экспорте нефти, заявило, что ограничивает «распространение информации, которая может быть использована как дополнительное давление на российский рынок и его участников».

Также Федеральная таможенная служба РФ приостановила ежемесячную публикацию данных об экспорте и импорте.

Аналитики, возможно, смогут реконструировать определенное влияние на торговлю России, изучив данные от ее ведущих торговых партнеров, но это потребует времени.

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Ужесточение санкций

Как сообщал «Минфин», министр экономики Франции Бруно Ле Мер утверждает, что страны-члены ЕС в ближайшее время примут решение о полном прекращении импорта российской нефти. По его словам, нефть — это главный источник иностранной валюты для России — около $700 млн финансовых ресурсов в день.

Источник: МинФин