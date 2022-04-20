Финансы

ВВП Беларуси за первый квартал года сократился на 0,4%

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

ВВП Беларуси в первом квартале 2022 снизился на 0,4%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет РБ.

Фото: insiderpaper.com

0

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram:
главные новости про инвестиции и финансы

Согласно оценкам комитета, объем ВВП в текущих ценах составил 42,6 млрд беларуских рублей (около $12,85 млрд), или в сопоставимых ценах 99,6% к уровню первого квартала 2021 года.

Напомним

В конце марта международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что Беларусь в течение года объявит дефолт, а экономика страны упадет на 15%

Читайте также: Беларусь «нырнёт» в кризис вместе с Россией

7 апреля Беларусь лишилась финансирования Европейского банка реконструкции и развития из-за ее соучастия в войне РФ против Украины.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Ще на 30 днів»: з’явився текст проекту закону про продовження воєнного стану в Україні

50 минут ago

Світові лідери провели телеконференцію — обговорювали підтримку України

1 час ago

Россия разработала план военного вторжения в Беларусь: опубликованы секретные документы

3 часа ago

У «Дії» тепер можна оформити статус ВПО та отримати грошову допомогу

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button