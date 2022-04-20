ВВП Беларуси за первый квартал года сократился на 0,4%
ВВП Беларуси в первом квартале 2022 снизился на 0,4%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет РБ.
Фото: insiderpaper.com
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Согласно оценкам комитета, объем ВВП в текущих ценах составил 42,6 млрд беларуских рублей (около $12,85 млрд), или в сопоставимых ценах 99,6% к уровню первого квартала 2021 года.
Напомним
В конце марта международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что Беларусь в течение года объявит дефолт, а экономика страны упадет на 15%
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7 апреля Беларусь лишилась финансирования Европейского банка реконструкции и развития из-за ее соучастия в войне РФ против Украины.
Источник: МинФин