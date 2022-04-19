Финансы

Проект DeFi Beanstalk потерял $182 млн в результате взлома. Часть средств хакер пожертвовал Украине

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 19 апреля, 2022
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Основанный на Ethereum протокол стейблкоина Beanstalk Farms потерял в результате взлома $182 млн в криптовалютах. Хакер получил около $80 млн, из них $250 тыс. пожертвовал Украине. Об этом сообщает Forbes cо ссылкой на Bloomberg.

фото: coinphony.com

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Что произошло

  • 16 апреля пользователь оставил предложения, чтобы получить флеш-займы. Однако к этим предложениям был подсоединен злоумышленник, в итоге создавший «провал» средств из протокола, по словам аудитора разумных контрактов BlockSec.
  • Криптовалюту хакер отмыл через сервис микширования Tornado Cash.
  • $250 тыс. в стейблкоинах USDC пошли в адрес сбора пожертвований в пользу Украины.
  • Собственный токен проекта BEAN упал примерно на 75%.
  • Создатели протокола раскрыли свои данные на сервере Discord от Beanstalk и заявили, что не причастны к атаке. «Нам не известны лица, причастные к этому. Как и другие инвесторы в Beanstalk, мы потеряли все крупные депонированные в Silo активы», — написали учредители.
  • Пока неясно, будут ли возмещены средства инвесторам и в каком объеме.

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Предыстория

В отличие от традиционного кредитования, которое требует, чтобы ссуда была обеспечена залогом или кредитными чеками, разумные контракты DeFi позволяют пользователям занимать огромные суммы стейблкоинов в так называемых флеш-займах без какой-либо формы обеспечения.

Среди арбитражных трейдеров довольно популярны флеш-займы, когда весь процесс ссуды и возврат ссуды происходит за одну транзакцию на блокчейне.

Самыми большими взломами криптопроектов с начала года остаются инциденты с Wormhole и Ronin — потери $319 млн и $625 млн соответственно.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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