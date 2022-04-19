Страхование в войну существует, и это доказано на практике!

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Из-за значительных разрушений агрессора почти все украинцы пострадали, потеряв имущество, а ужасные военные реалии ударили по здоровью каждого. Все потери за поврежденную или уничтоженную недвижимость государство обещает компенсировать. О поддержке своего здоровья украинцы уже должны позаботиться сами. Эффективным и экономичным инструментом в этом станет медицинское страхование.

На сегодняшний день страховые компании на территории Украины в полной мере покрывают:

риски страхования здоровья;

обеспечение медицинской помощи;

расходы по диагностике и лечению болезни онко, кардио и нейрологии.

Актуальность такого пакета подтверждается чрезвычайно большим количеством украинцев с жалобами на симптомы возникших и развившихся на нервной почве болезней.

Для украинцев, выехавших из опасной сейчас Родины, страховые компании предлагают туристическое страхование, что доказывает свою эффективность уже не один год. Такой вид страховки станет гарантом получения украинцами качественной, своевременной медицинской помощи любой стране мира. Оформить такую ​​страховку можно даже если Вы уже за границей на Finance.ua в течении нескольких минут.

Сфера страхования в Украине развивается, уже адаптировалась к новым обстоятельствам и предлагает новые пакеты страхования жизни и здоровья, актуальность которых диктуется потребностями украинцев в военное время.

Сориентироваться во множестве предложений медицинского страхования от многочисленных страховых компаний Вам поможет вебинар «Медицинское страхование в условиях войны», который состоится 21 апреля в 17.00 по Киевскому времени.

В ходе вебинара Вы получите ответ от опытного эксперта по страховым продуктам на следующие вопросы:

Добровольное медицинское страхование (ДМС):

Можно ли купить полис ДМС во время войны?

Работает ли корпоративное медицинское страхование?

Типы страховых полисов, медицинские услуги покрывают, сколько стоит.

Покрывается ли риск COVID-19 во время войны?

Как работает ДМС, если у вас уже есть полис, но сейчас вынужденно поехали проживать в более безопасные регионы Украины?

Где можно получить медицинскую помощь по страховому полису?

Порядок обращения и организация медицинской помощи.

Туристическое страхование для вынужденных переселенцев:

Необходимо ли медицинское страхование при пересечении границы?

Кому и почему рекомендуется оформить туристическое страхование?

Что покрывает полис медицинские расходы за границей и как он работает?

Покрывается ли риск COVID-19?

Подойдет ли полис, если вы остаетесь за границей надолго?

Можно ли купить полис уже за границей и можно ли продлить его действие.

Страхование от онко, кардио и неврологических заболеваний:

Что это за страхование, ключевые отличия от стандартных ДМС?

Как организуется лечение за границей сейчас?

Что делать при наступлении страхового события за границей |

Кроме того, в режиме реального времени Вы можете получить консультацию эксперта по Вашей уникальной ситуации.

Участие в вебинаре бесплатное по предварительной регистрации по этой ссылке.

Источник: МинФин