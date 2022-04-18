В России будут докапитализировать банки за счет пенсионных накоплений

Президент Р Ф Владимир Путин подписал закон, который разрешает с помощью средств Фонда национального благосостояния покупать привилегированные акции (префы) российских банков. Об этом пишет ЭП со ссылкой на российское издание «Коммерсантъ».

фото: unian.net

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Что это значит

В Кремле заявляют, что подобная мера вводится для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность банковской системы РФ.

Согласно закону, теперь для покупки акций не требуется согласие Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Нет необходимости соблюдать порядок раскрытия информации и привлекать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, чтобы определить цену размещения акции.

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История повторяется

Правительство России использовало деньги Фонда национального благосостояния для докапитализации банков во время кризиса 2008−2009 годов.

«Тогда банки получили субординированные облигации через ВЭБ на общую сумму 404 млрд руб. После западных санкций 2014 года, введенных против РФ, госбанки конвертировали эти облигации в префы», — напоминает издание.

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Как потратят деньги

Ранее сообщалось, что средства фонда, который служит частью механизма пенсионного обеспечения российского населения, позволят потратить на приобретение облигаций федерального займа, чтобы профинансировать дефицит российского бюджета, а также другие ценные бумаги российских эмитентов.

В общей сложности на эти цели могут потратить 1 трлн руб (около $10 млрд).

Источник: МинФин