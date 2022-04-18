Минцифры: ІТ-армия атаковала более 135 российских ресурсов за неделю

С начала российского вторжения в Украину ІТ-армия объединила ІТ-специалистов со всей страны и мира, чтобы сражаться с врагом на киберфронте. Прошлая неделя вышла достаточно продуктивной, сообщают в Минцифры.

фото: twitter.com

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«С 11 по 17 апреля было атаковано 135 онлайн-ресурсов», — отмечают в министерстве.

Какие ресурсы атаковали

Национальная система маркировки товаров. В результате Министерство промышленности РФ было вынуждено разрешить производить и продавать товары без QR-кодов. А потом заявило, что некоторое время будут жить без этой системы.

Система взимания оплаты за проезд грузовыми автомобилями массой от 12 тонн. Атака создала значительные преграды грузовому транспорту в передвижении по автомагистралям.

Сервисы онлайн-бухгалтерии. Из-за наших атак сервисы работали нестабильно, а у одного из крупнейших банков РФ — Сбербанка — возникли сбои в работе и обслуживании клиентов.

Платформы онлайн-телевидения. Жители страны-агрессора не могли употребить очередную порцию пропаганды от российских властей.

Сервисы онлайн заказа еды. Из-за сбоев в системе у россиян, которые хотели заказать еду онлайн, возникали сложности. Но скоро они совсем забудут, что такое «онлайн».

«Впереди новая неделя борьбы с врагом на киберфронте. Присоединяйтесь к соцсетям Минцифры и присоединяйтесь к Cyber ARMY of Ukraine», — призывают в Минцифры.

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Источник: МинФин