Финансы
Минцифры: ІТ-армия атаковала более 135 российских ресурсов за неделю
С начала российского вторжения в Украину ІТ-армия объединила ІТ-специалистов со всей страны и мира, чтобы сражаться с врагом на киберфронте. Прошлая неделя вышла достаточно продуктивной, сообщают в Минцифры.
фото: twitter.com
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«С 11 по 17 апреля было атаковано 135 онлайн-ресурсов», — отмечают в министерстве.
Какие ресурсы атаковали
«Впереди новая неделя борьбы с врагом на киберфронте. Присоединяйтесь к соцсетям Минцифры и присоединяйтесь к Cyber ARMY of Ukraine», — призывают в Минцифры.
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Источник: МинФин