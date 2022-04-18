Главное за понедельник: путаница с выплатой 6500 тысяч, выезд по загранпаспортам и тарифы на электроэнергию

Исчезнувшая помощь: сообщение о зачислении 6500 грн есть, а денег нет (обновлено)

С 16 апреля на странице отзывов «Минфина» появилось множество жалоб пользователей. Суть претензий одна и та же — граждане получают уведомления, что им зачислена помощь от государства в размере 6500 грн, но по факту деньги не приходят.

На этом история не кончилась. Многие читатели нам написали уже не только на сайте, но и в фейсбук. Люди рассказывают, что после сообщения о зачислении денег они получили новое, в котором говорится, что выплата будет начислена только через 10 дней.

Тарифы на электроэнергию в ближайшие полгода повышать не будут

Кабинет министров Украины продлил действие спецобязательств по обеспечению электроэнергией населения до 31 октября 2022 года. Об этом говорится в постановлении правительства.

Цена электроэнергии для бытовых потребителей с объемом потребления 250 кВт-ч включительно составляет 1,44 грн/кВт-ч (с НДС), для потребителей больше 250 кВт-ч — 1,68 грн/кВт-ч.

Из Украины теперь можно выехать только по загранпаспорту — ГПСУ

Теперь совершеннолетних граждан Украины снова будут пропускать через границу исключительно по действительным загранпаспортным или другим предусмотренным законодательством документам. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко

«Минфин» ищет героев, которые помогают поднимать экономику Украины

Редакция «Минфина» готовит цикл статей о предпринимателях, которые смогли перевезти свой бизнес из регионов, где идут активные боевые действия, и возобновить работу.

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Источник: МинФин