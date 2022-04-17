Миру грозит голод из-за закрытия украинских портов — ООН

Закрытие украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире, предупреждает ООН. Об этом, как сообщает УНИАН, пишет The New York Times.

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Отмечается, что украинские хранилища переполнены зерном, которое в обычный год помогает прокормить 400 миллионов человек по всему миру. Но цепочка поставок была нарушена нападением России и порты не могут нормально работать.

По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, в Кремле не ответили ни на одно обращение ООН по поводу их обеспокоенности безопасностью поставок продовольствия через порты Одессы, Черноморска, Южного и Николаева, которым грозит наступление России.

«Должно выступить международное сообщество и принять очень серьезные решения по защите портов в гуманитарных целях и открытию портов для всего мира. Потому что весь мир дорого заплатит, если мы не разблокируем порты», — сказал он.

Бизли добавил, что из-за совокупных потерь в результате войн, засух и пандемии Covid-19, около 45 миллионов человек в 38 странах оказались на грани голода. А рост цен на продукты, а также расходы на топливо и доставку в результате российской агрессии против Украины, похоже, приведет к увеличению количества голодающих людей и ограничит возможности ООН помочь им.

«У вас будет голод и смерть, у вас будет дестабилизация нескольких наций и будет массовая миграция», — предупредил глава Всемирной продовольственной программы ООН.

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Запасы продовольствия в Украине

По словам заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурмы, у Украины не будет проблем с едой из-за российской агрессии. Украина рассчитывает собрать 70% прошлогоднего урожая.

Кроме того, по его словам, запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и базовых продуктов сегодня на складах и элеваторах достаточно на несколько лет.

Источник: МинФин