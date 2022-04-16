На выплаты пособия по безработице выделили дополнительный миллиард

Кабмин дополнительно выделил 1,26 млрд грн для выплаты пособия по безработице. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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финансовые новости

«Выделено из резервного фонда государственного бюджета Министерству экономики 1,26 млрд гривен для обеспечения своевременной выплаты пособия по безработице и материальной поддержке безработных в условиях военного положения», — написал представитель правительства.

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Контекст

Как писал Минфин, среди людей, которые имели работу до войны, продолжают работать 58% украинцев, что превышает мартовские данные (46%).

29% работают в обычном режиме, 26% частично или удаленно, 3% начали работать на новой работе. Во время войны 41% украинцев потеряли работу, в марте таких было 53%.

Источник: МинФин