Финансы

На выплаты пособия по безработице выделили дополнительный миллиард

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты agoОбновлено: 16 апреля, 2022
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Кабмин дополнительно выделил 1,26 млрд грн для выплаты пособия по безработице. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«Выделено из резервного фонда государственного бюджета Министерству экономики 1,26 млрд гривен для обеспечения своевременной выплаты пособия по безработице и материальной поддержке безработных в условиях военного положения», — написал представитель правительства.

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Контекст

Как писал Минфин, среди людей, которые имели работу до войны, продолжают работать 58% украинцев, что превышает мартовские данные (46%).

29% работают в обычном режиме, 26% частично или удаленно, 3% начали работать на новой работе. Во время войны 41% украинцев потеряли работу, в марте таких было 53%.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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