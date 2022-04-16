Как платить налоги в период действия военного положения — объяснение
С 1 апреля начала действовать новая система налогообложения ФОПов. Координационный центр по предоставлению правовой помощи рассказал, кто и на каких условиях вправе перейти на упрощенную систему уплаты налогов во время войны.
фото: 2day.kh.ua
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Нюансы налоговых изменений
С 1 апреля 2022 года и на период действия военного положения для физических лиц-предпринимателей (ФОП), плательщиков единого налога I и II группы, уплата налога — добровольная. Тот, кто не хочет платить налог в период военного положения, просто не заполняет декларацию за указанный период.
Во время мобилизации ФОПов, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и принадлежат к ІІ и ІІІ группам плательщиков единого налога, а также юридические лица, принадлежащие к ІІІ группе, могут по собственному решению не платить ЕСВ за наемных работников, мобилизованных на военную службу в Вооруженные Силы Украины.
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С 1 апреля 2022 года ФОПы и юридические лица, у которых за прошлый календарный год доход не превышает 10 млрд грн, могут перейти на уплату единого налога ІІІ группы по ставке 2% при следующих условиях:
- к таким плательщикам единого налога не применяются какие-либо ограничения по количеству наемных работников;
- плательщики единого налога не являются плательщиками налога на добавленную стоимость;
- авансовый взнос единого налога уплачивается ежемесячно до 15 числа по итогам предыдущего месяца;
- налоговая отчетность представляется ежеквартально в сроки, предусмотренные для квартальной отчетности.
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При этом не смогут стать плательщиками единого налога субъекты хозяйствования, которые:
- организуют и проводят азартные игры, лотереи и пари;
- занимаются обменом иностранной валюты;
- производят, экспортируют, импортируют и продают подакцизные товары;
- осуществляют добычу и реализацию полезных ископаемых;
- занимаются определенными видами финансовой деятельности, в том числе страховые (перестраховые) брокеры, банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, страховые компании, инвестиционные фонды и т. д.
Налогоплательщик возвращается на систему налогообложения, которая использовалась для перехода на систему единого налога по ставке 2%, с начала следующего календарного месяца после прекращения военного положения.
Автор:
Журналист
Светлана Тартасюк
Пишет на темы:
Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции
Источник: МинФин