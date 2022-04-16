Как платить налоги в период действия военного положения — объяснение

С 1 апреля начала действовать новая система налогообложения ФОПов. Координационный центр по предоставлению правовой помощи рассказал, кто и на каких условиях вправе перейти на упрощенную систему уплаты налогов во время войны.

фото: 2day.kh.ua

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Нюансы налоговых изменений

С 1 апреля 2022 года и на период действия военного положения для физических лиц-предпринимателей (ФОП), плательщиков единого налога I и II группы, уплата налога — добровольная. Тот, кто не хочет платить налог в период военного положения, просто не заполняет декларацию за указанный период.

Во время мобилизации ФОПов, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и принадлежат к ІІ и ІІІ группам плательщиков единого налога, а также юридические лица, принадлежащие к ІІІ группе, могут по собственному решению не платить ЕСВ за наемных работников, мобилизованных на военную службу в Вооруженные Силы Украины.

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С 1 апреля 2022 года ФОПы и юридические лица, у которых за прошлый календарный год доход не превышает 10 млрд грн, могут перейти на уплату единого налога ІІІ группы по ставке 2% при следующих условиях:

к таким плательщикам единого налога не применяются какие-либо ограничения по количеству наемных работников;

плательщики единого налога не являются плательщиками налога на добавленную стоимость;

авансовый взнос единого налога уплачивается ежемесячно до 15 числа по итогам предыдущего месяца;

налоговая отчетность представляется ежеквартально в сроки, предусмотренные для квартальной отчетности.

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При этом не смогут стать плательщиками единого налога субъекты хозяйствования, которые:

организуют и проводят азартные игры, лотереи и пари;

занимаются обменом иностранной валюты;

производят, экспортируют, импортируют и продают подакцизные товары;

осуществляют добычу и реализацию полезных ископаемых;

занимаются определенными видами финансовой деятельности, в том числе страховые (перестраховые) брокеры, банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, страховые компании, инвестиционные фонды и т. д.

Налогоплательщик возвращается на систему налогообложения, которая использовалась для перехода на систему единого налога по ставке 2%, с начала следующего календарного месяца после прекращения военного положения.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:

Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин