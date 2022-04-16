Финансы

ДСНС создал интерактивную карту с местами взрывоопасных предметов

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 16 апреля, 2022
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На официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков. Об этом говорится на сайте Кабмина.

фото: ukrinform.ua

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Чем полезна карта

Теперь можно ежедневно отслеживать детальную динамику работ по разминированию (количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов) в разрезе регионов. Карта доступна по ссылке.

Подать заявку на поиск взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения можно через страницу с интерактивной картой на сайте или по номеру 101.

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Как писал «Минфин», министерство внутренних дел Украины и Google оцифровывают украинские города, разрушенные российской армией.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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