ДСНС создал интерактивную карту с местами взрывоопасных предметов

На официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков. Об этом говорится на сайте Кабмина.

фото: ukrinform.ua

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Чем полезна карта

Теперь можно ежедневно отслеживать детальную динамику работ по разминированию (количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов) в разрезе регионов. Карта доступна по ссылке.

Подать заявку на поиск взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения можно через страницу с интерактивной картой на сайте или по номеру 101.

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Источник: МинФин