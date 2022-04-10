Украина получила от ЕС 120 миллионов евро грантовой помощи

Европейская Комиссия предоставила Украине грант в размере 120 млн евро в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи Украине, объявленной 24 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

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Указанные средства предоставлены Украине на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с подписанным 30 марта 2022 Соглашенем о финансировании «Контракта для развития государства и усиления устойчивости».

Министерство объясняет, что средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования наиболее актуальных расходов государства. К ним относятся, в частности, связанные с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан, функционированием критической инфраструктуры и сектора безопасности.

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«Я благодарен Европейскому Союзу и Европейской Комиссии за непреклонную поддержку украинского народа, в частности, за глубокое понимание ситуации, которая сложилась в Украине, и оперативность в принятии решений», — прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним

По итогам марта международные резервы Украины выросли на 2%. По состоянию на 1 апреля, по предварительным данным, они составили $28,1 млрд. Увеличение резервов, прежде всего, обусловлено поступлением официального финансирования от международных партнеров Украины.

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В прошлом месяце более $1 млрд СДР (специальные права заимствования — ред.) Украина получила от Международного валютного фонда (в рамках Инструмента быстрого финансирования, RFI), €639 млн — от Европейского инвестиционного банка, €588 млн — от Европейского союза, а также $111 млн и €312 млн — от Всемирного банка.

Источник: МинФин