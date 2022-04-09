У каждого пятого читателя «Минфина» уже закончились сбережения

Почти половина участников опроса (46%) сообщила о наличии сбережений. Еще 21% продолжают откладывать и их накопления даже выросли. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Минфина» о том, как изменилось финансовое положение наших читателей с началом войны.

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В то же время 18% респондентов уже потеряли или потратили накопленные средства. Еще у 15% финансовая ситуация не изменилась.

В опросе приняли участие 1700 наших читателей.

Читатели нашего телеграм-канала дали похожие ответы (здесь в опросе поучаствовало 2905 человек). 44% из них все еще располагают частью довоенных сбережений. Для 28% ситуация не изменилась, а у 19% средства уже закончились. Только 9% наших подписчиков в телеграме сумели увеличить накопления за время войны.

Как поступают с деньгами

«Минфин» также поинтересовался, что делали пользователи для того, чтобы сохранить или приумножить деньги во время войны.

Оказалось, что 42% никаких активных действий не принимали.

25% — разместили банковский депозит, а 26% инвестировали в криптовалюту.

К помощи профессиональных консультантов прибегло всего 6% наших читателей.

В этом опросе на сайте «Минфина» приняли участие 918 человек.

Продолжая активную работу редакции в условиях войны, мы надеемся помочь вам оказаться в более выгодном финансовом положении. Данные этого опроса свидетельствуют, что некоторым из вам это все же уже удалось.

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Те, кто готов инвестировать банковские депозиты, могут получить специальный бонус до 1% к ставке, оформляя вклад на нашем сайте.

Основатели «Минфина» также разработали и запустили бета-версию инвестиционного приложения Multi Invest, которое может помочь украинцам перевести свои сбережения в криптодоллар, или приобрести биткоин, эфириум и еще 10 самых популярных криптовалют.

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Источник: МинФин