Shell продолжает покупать российские энергоресурсы, прикрываясь схемой — Bloomberg

Крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти продолжает ее покупать. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Bloomberg

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Как объясняет автор материала, компания прикрывается т.н. «смешиванием». Суть в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России, а 50,01% поставляются из других источников. С точки зрения Shell такой груз технически не имеет российского происхождения.

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«Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые нефтяные компании и трейдеры сырьевых товаров используют для обеспечения поставок российских энергоносителей в Европу и в то же время удовлетворяют общественное мнение, требующее прекращения субсидирование военной машины Владимира Путина», — говорится в статье.

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В случае с Shell компания внесла поправки в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить смешение с Россией.

В издании сообщают, что торговля идет из Приморска (РФ), в Вентспилс, латвийский порт с большим нефтяным терминалом и резервуарными мощностями.

Источник: МинФин