Российский центробанк смягчит правила покупки валюты

Центробанк РФ с 11 апреля отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

Фото: cbsnews.com

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Также начиная с понедельника банки агрессора больше не должны будут ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.

Российский центробанк рекомендует банкам устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей ($0,025) от биржевого.

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Напомним

Как писал «Минфин», с 3 марта Центробанк России предписал брокерам взимать комиссию не менее 30% при выполнении поручений физлиц по покупке валюты (доллары, евро, фунты), чтобы сдержать падение рубля. Уже 4 марта комиссию снизили до 12%.

В Белом доме заявили, что такие «искусственные шаги» центробанка РФ создали ситуацию, когда курс рубля больше не показывает реального состояния экономики РФ.

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Национальный банк Украины также готовится рассмотреть некоторые послабления относительно валютообменных операций.

Источник: МинФин