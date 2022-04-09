Renault планирует разделить бизнес на две компании

Французский автопроизводитель Renault рассматривает возможность разделения своего бизнеса на две независимые компании, чтобы сохранить производство в России. Об этом пишет Auto24 со ссылкой на Bloomberg.

фото: korrespondent.net

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Впервые о возможном разделении компании на две структуры руководство Renault Group заговорило в феврале 2022 года.

Какой план у Renault

На встрече руководства с аналитиками на прошлой неделе генеральный директор концерна Лука де Мео и финансовый директор Тьерри Пьетон представили первые детали плана.

В частности, в отдельные структуры выведут производство электромобилей, а также сервис каршеринга и лизинга автомобилей Mobilize. Новая компания, которая сейчас называется New Mobility Company, может быть выведена на биржу уже в 2023 году.

Официально информацию о разделе Renault Group не комментируют.

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«Команда руководства продолжает проводить поисковые работы, чтобы разделить компанию, возможно, на две структуры», — пишут аналитики Stifel, включая Пьера Кеменера.

Как сообщает Bloomberg, возможность глубокой перестройки Renault появляется именно тогда, когда компания сталкивается с кризисом, связанным с ее давним бизнесом в России.

«В прошлом месяце Renault объявила об уходе со своего второго по величине рынка, остановив работу на своем московском заводе и заявив, что оценивает доступные варианты для своего предприятия «АвтоВаз», — пишет агентство.

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Как писал «Минфин», за март 2022 года в условиях войны украинцы зарегистрировали 8,3 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 76% меньше, чем в марте 2021 года.

Источник: МинФин