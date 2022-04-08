Угольное эмбарго РФ переносится на месяц — Reuters

Евросоюз введет угольное эмбарго против РФ, но сделает это на месяц позже, чем ожидалось. На отсрочке давила Германия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.

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Вступление в действие полного запрета Евросоюзом на импорт российского угля будет перенесено на середину августа, говорят источники издания.

Прекращение импорта ЕС российского угля является краеугольным камнем в пятом пакете санкций против России, которую Комиссия Е С предложила во вторник в ответ на Бучанскую резню, которую устроили россияне в Киевской области.

Последний пакет санкций, о котором сообщили в ЕС, содержит угольное эмбарго против агрессора и запрещение трансакций с четырьмя ведущими российскими банками. А также морскую блокаду с закрытием портов и запретом работы российских и белорусских дорожных операторов.

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При этом уголь является самой дешевой статьей энергетического импорта ЕС. С февраля ЕС потратил 710 миллионов евро на российский уголь, 9,6 миллиарда евро на российский газ и 8,8 миллиарда евро на российскую нефть по данным группы Europe Beyond Coal.

Но даже в таком мягком варианте послы стран Евросоюза в среду не смогли принять решение о новых санкциях.

Источник: МинФин