Международная финансовая поддержка Украины превысила $20 миллиардов, — глава Нацбанка

Общая финансовая поддержка от международных организаций и партнеров превысила $20 млрд. Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью международной организации Toronto Centre.

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«Я также хотел бы подчеркнуть беспрецедентную помощь, которую оказывает МВФ. Мы получили помощь от МВФ, Всемирного банка, ЕС, Европейского инвестиционного банка и стран-партнеров. Всем мы очень благодарны. Финансовая помощь, выделенная Украине, на сегодняшний день превышает $20 млрд. Часть уже выплачена», — отметил Шевченко.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что международная помощь Украине предусматривает, что 95% — это кредиты, которые нужно возвращать.

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Источник: МинФин