Более 4 тысяч граждан и бизнесменов стали владельцами военных облигаций

С начала российского вторжения Министерство финансов Украины размещает военные облигации. Более 4 тысяч граждан и представителей бизнеса за этот период стали держателями ценных бумаг на сумму более 4,8 миллиарда гривен и почти $1,6 миллиона. Об этом сообщает НБУ.

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Крупнейший портфель военных ОВГЗ сконцентрирован среди банков — первичных дилеров. В то же время и в дальнейшем постоянными темпами увеличивается объем торгов на вторичном рынке — на прошлой неделе он вырос до 7 млрд. грн.

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Как приобрести облигации

Приобрести ОВГЗ можно у первичных дилеров и брокеров. Минимальный порог для входа в такую инвестицию — 1 тысяча гривен. Именно от такой суммы предлагают бумаги следующие банки: Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ и Банк Пивденный, а также лицензионные брокеры — ICU, Универ Капитал, Dragon Capital, БТС Брокер.

Ощадбанк установил минимальный порог инвестиций в 50 000 грн.

Приватбанк и Кредобанк — в 100 000 грн.

Таскомбанк — 300 000 грн.

ОТП Банк и Райффайзен Банк — 500 000 грн.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:

Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Источник: МинФин