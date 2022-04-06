Финансы

Более 4 тысяч граждан и бизнесменов стали владельцами военных облигаций

Photo of Admin Admin Send an email 24 минуты agoОбновлено: 6 апреля, 2022
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С начала российского вторжения Министерство финансов Украины размещает военные облигации. Более 4 тысяч граждан и представителей бизнеса за этот период стали держателями ценных бумаг на сумму более 4,8 миллиарда гривен и почти $1,6 миллиона. Об этом сообщает НБУ.

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Крупнейший портфель военных ОВГЗ сконцентрирован среди банков — первичных дилеров. В то же время и в дальнейшем постоянными темпами увеличивается объем торгов на вторичном рынке — на прошлой неделе он вырос до 7 млрд. грн.

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Как приобрести облигации

Приобрести ОВГЗ можно у первичных дилеров и брокеров. Минимальный порог для входа в такую инвестицию — 1 тысяча гривен. Именно от такой суммы предлагают бумаги следующие банки: Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ и Банк Пивденный, а также лицензионные брокеры — ICU, Универ Капитал, Dragon Capital, БТС Брокер.

  • Ощадбанк установил минимальный порог инвестиций в 50 000 грн.
  • Приватбанк и Кредобанк — в 100 000 грн.
  • Таскомбанк — 300 000 грн.
  • ОТП Банк и Райффайзен Банк — 500 000 грн.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:
Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 24 минуты agoОбновлено: 6 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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