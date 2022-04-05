Нефтегазовое эмбарго РФ: об этом все больше говорят в ЕС

На фоне шокирующих фотографий зверства российской армии в Буче, в ЕС все больше говорят о нефтегазовом эмбарго РФ. Впрочем, не все страны готовы к самым решительным шагам.

Фото: Сергей Долженко ERA-EFE

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В среду, 6 апреля, представители стран-членов Евросоюза соберутся, чтобы обсудить возможный нефтегазовое эмбарго.

Франция и Италия «за»

За новые санкции выступил президент Франции Эммануэль Макрон, но он не уточнил о каких именно мерах идет речь — полный запрет российских энергоносителей или же частичный.

С заявлением выступили и в Италии. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что после зверств в Буче Италия поддержит санкции против российского газа.

Италия получает около 40% своего импорта газа из России, после вторжения в Украину она пытается найти альтернативы и диверсифицировать свои поставки.

Германия тормозит процесс

В Германии пока нет единого мнения. Страна зависит от российского газа (40% импорта) и нефти (25%). Поддержку идеи прекращения поставок российского газа выразила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. В то же время, министр финансов Кристиан Линднер высказался против введения эмбарго на российские энергоносители.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия является «главным препятствием» для усиления санкций против России.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что ФРГ не может мгновенно прекратить покупать у России нефть, газ и уголь, но немцы будут постепенно переходить к другим поставщикам.

Австрия не поддерживает

Австрия заявила, что не будет поддерживать газовое эмбарго против России, несмотря на зверства в Буче. В то же время министр иностранных дел Александр Шалленберг заявил, что у ЕС якобы есть «другие варианты ужесточения карательных мер против власти Путина».

Таким образом, он подтвердил предыдущую позицию страны на фоне усиленных призывов прекратить торговлю энергоресурсами с Россией.

Австрия является одним из крупнейших производителей зеленой энергии, но страна все равно зависит от российского газа (80% импорта).

Какие страны уже отказались

Все страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) с апреля отказались от импорта российского газа и лоббируют полное нефтяное эмбарго агрессора. За жесткое эмбарго на все энергоносители из РФ выступает и Польша.

США и Австралия уже запретили импорт российских энергоносителей.

Автор:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:

Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Источник: МинФин