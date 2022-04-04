Литва стала первой страной ЕС, полностью отказавшейся от российского газа

Литва первой из стран Евросоюза полностью отказалась от импорта российского газа с начала апреля. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на литовский портал Delfi.

Фото: lrt.lt

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По данным министерства энергетики Литвы, с начала апреля газотранспортная система страны работает без импорта российского газа.

«Мы первая страна Европейского Союза среди стран-импортеров „Газпрома“, которая обрела независимость от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», — заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

По данным оператора литовской газотранспортной системы Amber Grid, в субботу импорт российского газа для нужд Литвы из-за литовско-белорусского сообщения равнялся 0 мВт-час.

По данным Министерства энергетики, вся потребность в литовском газе удовлетворяется из-за Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ). Согласно графику, ежемесячно на терминал будет поступать три больших объема сжиженного газа, полностью покрывающих потребление в стране.

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«В случае необходимости газ также может поставляться в Литву через газовую связь с Латвией, а с 1 мая — также через газовое соединение с Польшей», — сообщило литовское правительство.

Транзитный газ через Литву продолжает транспортироваться для нужд Кенигсберга (Калининград), но в другом техническом режиме, чем обычно, обеспечивая передачу только необходимого для транзита количества газа.

Напомним

Евросоюз настроен в течение 5 лет избавиться от энергетической зависимости от России. «До конца мая мы предоставим предложение с целью избавиться от нашей зависимости от российского газа, нефти и угля до 2027 года», — сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

Газ

Источник: МинФин