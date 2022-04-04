Финансы

Из-за войны уничтожено более 13% дорог Украины — «Укравтодор»

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 апреля, 2022
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По словам первого заместителя главы «Укравтодора» Андрея Ивко, из-за полномасштабного вторжения России в Украине уже разрушены 23 тыс. километров дорог общего пользования — это 13% от всех дорог. Также уничтожены 273 техногенных конструкции, в том числе мосты и путепроводы. Об этом сообщил Ukraine Media Center.

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По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет 874 млрд грн. «Это сумма на восстановление разрушенных во время войны техногенных сооружений и дорог, в том числе 835 млрд грн на дороги, 39 млрд грн на мосты», — пояснил Ивко.

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Чиновник отметил, что заминированные пути также представляют угрозу: пока стоит подождать с возвращением в Ирпень и Бучу, потому что военные еще будут разминировать дороги.

Кроме того, в «Укравтодоре» отметили значительные изменения состояния украинских дорог из-за массовой эвакуации граждан.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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