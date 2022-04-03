Лондонская биржа металлов больше не будет размещать на своих складах ряд металлов из РФ

Лондонская биржа металлов (LME) ввела запрет на размещение на своих складах цветных металлов из РФ, в том числе меди, свинца, алюминия и алюминиевых сплавов. Об этом идет речь в объявлении LME от 1 апреля, передает Экономическая правда.

Фото: marketwatch.com

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Такое решение было принято в рамках санкций Великобритании, которым ввели дополнительный тариф в 35% на импорт ключевых российских товаров, включая алюминий, водку и уксус.

«После объявления Великобританией дополнительных 35% пошлин на импорт российской меди, свинца, первичного алюминия и алюминиевых сплавов данное сообщение объявляет о немедленном приостановлении размещения марок металлов, перечисленных в приложении 1, на складах, зарегистрированных на LME в Великобритании, если сможет доказать, что дата вывоза из России была до 25 марта 2022 года», — говорится в заявлении LME.

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Согласно приложению 1, запрет вводится в том числе на медь «Норникеля» и «Уралэлектромеди», алюминий «Русала», произведенный в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, а также на Кандалакшском и Богучанском заводах, алюминиевые сплавы «СЕАЛ и К», «Пермцветмета» и Братского алюминиевого завода «Русала» и свинец, произведенный на заводе «Фрегат».

Контекст

Россия контролирует около 10% мировых запасов меди и экспортирует значительные объемы никеля и платины. Никель и медь широко используются в ряде отраслей, в частности, в производстве электроники.

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По данным геологической службы США, в 2020 году на РФ пришлось около 3,6 млн тонн производимого алюминия, что наряду с Индией ставит ее на второе место по производству в мире. Первое место занял Китай с 37 млн. тонн.

КУРС МЕТАЛЛОВ НА «МИНФИНЕ»

Источник: МинФин