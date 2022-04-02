Украина возобновит программу аренды госимущества со льготами на время военного положения
Верховная Рада приняла законопроект № 7192 о внесении изменений в Закон Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества». Он позволяет Правительству устанавливать особый порядок и условия аренды государственного имущества на время военного положения, в том числе по введению льгот для арендаторов. Об этом сообщает Фонд госимущества.
Фото: unian.ua
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«Восстановление аренды государственного имущества позволит передислоцироваться тысячам предприятий, вынужденных приостановить деятельность в районах активных боевых действий. Для обеспечения новых возможностей для работы и развития бизнеса процедуры аренды государственного имущества будут упрощены и ускорены», — говорится в сообщении Фонда.
Что хотят изменить
Принятый документ наделяет Кабинет министров полномочиями по внесению изменений в порядок и условия аренды государственного имущества. Фонд вместе с Министерством экономики уже подготовляли проект постановления Правительства по введению льгот для действующих арендаторов. Проект документа в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Кабинета Министров. Проект постановления, в частности, предусматривает следующие изменения:
● Бизнес, арендующий имущество для перемещения, сможет платить льготную арендную ставку (1 грн за 1 кв.м) в течение первых 6 месяцев аренды. Разница в арендной плате будет оплачиваться в установленный период после окончания военного положения.
● Авансовый взнос и депозит для договоров уменьшены до размера одной месячной арендной платы. Предусмотрена возможность возврата обеспечительных депозитов арендаторам.
● Не применяются ограничения и требования по субаренде.
● Автоматически будет продолжаться действие договоров аренды, которые завершаются в период военного положения. Договоры аренды могут быть досрочно прекращены по заявлению арендатора.
● Документы по результатам аукционов подписываются КЭП, если победитель аукциона не настаивает на подписании в форме.
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После принятия проекта постановления, арендаторам государственного имущества по договорам, действительным по состоянию на 24 февраля 2022 будут предоставлены скидки в соответствии с регионами расположения арендуемого имущества и возможности полноценно работать.
В том числе предлагается освободить от арендной платы физических лиц и ФЛП, призванных или принятых на военную службу после объявления военного положения, а также арендаторов госимущества, размещенного на территориях, где велись и/или ведутся активные боевые действия.
Некоторым категориям арендаторов в зависимости от вида арендованного имущества будет предоставлена скидка.
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Вся информация о доступных для аренды объектах государственного имущества будет продолжать обновляться на сайте orenda.gov.ua
Напомним
Фонд госимущества временно приостановил проведение аукционов по приватизации и аренде госимущества в первый день полномасштабного российского вторжения.
28 марта Кабмин поручил Фонду подготовить предложения по упрощению порядка передачи в аренду коммунального и госимущества для оптимизации переезда компаний
Источник: МинФин