Украина возобновит программу аренды госимущества со льготами на время военного положения

Верховная Рада приняла законопроект № 7192 о внесении изменений в Закон Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества». Он позволяет Правительству устанавливать особый порядок и условия аренды государственного имущества на время военного положения, в том числе по введению льгот для арендаторов. Об этом сообщает Фонд госимущества.

Фото: unian.ua

2

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Восстановление аренды государственного имущества позволит передислоцироваться тысячам предприятий, вынужденных приостановить деятельность в районах активных боевых действий. Для обеспечения новых возможностей для работы и развития бизнеса процедуры аренды государственного имущества будут упрощены и ускорены», — говорится в сообщении Фонда.

Что хотят изменить

Принятый документ наделяет Кабинет министров полномочиями по внесению изменений в порядок и условия аренды государственного имущества. Фонд вместе с Министерством экономики уже подготовляли проект постановления Правительства по введению льгот для действующих арендаторов. Проект документа в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Кабинета Министров. Проект постановления, в частности, предусматривает следующие изменения:

● Бизнес, арендующий имущество для перемещения, сможет платить льготную арендную ставку (1 грн за 1 кв.м) в течение первых 6 месяцев аренды. Разница в арендной плате будет оплачиваться в установленный период после окончания военного положения.

● Авансовый взнос и депозит для договоров уменьшены до размера одной месячной арендной платы. Предусмотрена возможность возврата обеспечительных депозитов арендаторам.

● Не применяются ограничения и требования по субаренде.

● Автоматически будет продолжаться действие договоров аренды, которые завершаются в период военного положения. Договоры аренды могут быть досрочно прекращены по заявлению арендатора.

● Документы по результатам аукционов подписываются КЭП, если победитель аукциона не настаивает на подписании в форме.

Читайте также: По закону военного времени: как будут наказываться за завышенные цены на аренду жилья

После принятия проекта постановления, арендаторам государственного имущества по договорам, действительным по состоянию на 24 февраля 2022 будут предоставлены скидки в соответствии с регионами расположения арендуемого имущества и возможности полноценно работать.

В том числе предлагается освободить от арендной платы физических лиц и ФЛП, призванных или принятых на военную службу после объявления военного положения, а также арендаторов госимущества, размещенного на территориях, где велись и/или ведутся активные боевые действия.

Некоторым категориям арендаторов в зависимости от вида арендованного имущества будет предоставлена скидка.

Читайте также: ГНС объяснила, кто может не платить земельный налог и аренду за землю в период военного положения

Вся информация о доступных для аренды объектах государственного имущества будет продолжать обновляться на сайте orenda.gov.ua

Напомним

Фонд госимущества временно приостановил проведение аукционов по приватизации и аренде госимущества в первый день полномасштабного российского вторжения.

28 марта Кабмин поручил Фонду подготовить предложения по упрощению порядка передачи в аренду коммунального и госимущества для оптимизации переезда компаний

Источник: МинФин