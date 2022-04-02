Рада разрешила национализацию имущества граждан РФ и коллаборантов

В Верховной Раде расширили круг лиц, у которых могут изъять имущество из-за нападения России на Украину. В частности, под национализацию подпадают активы физлиц и коллаборантов. Решение было принято 1 апреля. Об этом сообщает нардеп и первый заместитель главы Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк в Telegram.

4

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Закон вносит изменения в ранее принятый документ «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов» и фактически расширяет его действие также на:

физических лиц — граждан РФ;

лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, но имеющих тесную связь с агрессором (имеющих место жительства или занимающихся основной деятельностью);

юридические лица (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является РФ;

юрлица в Украине, у которых РФ владеет прямо или косвенно долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.

Кроме того, под действие закона могут попасть физические или юридические лица независимо от гражданства и места жительства, публично отрицающие или поддерживающие осуществление вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Национализировать можно имущество компаний и граждан, поддерживающих установление и утверждение временной оккупации части территории Украины, которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической деятельности на территории Российской Федерации в период действия военного положения в Украине.

Читайте также: Деньги, недвижимость и предприятия: Украина конфискует все российское имущество

Кроме того, закон отмечает, что все национализированное имущество не просто направят в пользу государства Украина, а «в счет будущей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны Российской Федерации».

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок национализации Украины активов, принадлежащих государству РФ или госкомпаниям агрессора.

Автор:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:

Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Источник: МинФин