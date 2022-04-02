Поступления в госбюджет за март составили 92% от планируемых

По данным Государственной казначейской службы, в марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд. гривен. Это означает, что месячная роспись выполнена на 92,9%, сообщает Министерство финансов.

Фото: mind.ua

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Какие источники доходов

Основные поступления были получены за счет следующих платежей:

дивидендов от предприятий с государственной долей — 32,5 млрд. грн.

налога на прибыль предприятий — 26,6 млрд грн;

налога на добавленную стоимость — 22,6 млрд грн;

налога на доходы физических лиц и военного сбора — 9,8 млрд. грн;

рентной платы за пользование недрами — 6,3 млрд гривен.

Расходы военного времени

Министерство напоминает, что после начала полномасштабного вторжения РФ правительство немедленно приняло меры по переориентированию бюджета страны на военные цели и осуществлению необходимых социальных расходов. Осуществление же других расходов, в том числе капитальных, было временно приостановлено.

Так, по оперативной информации ГКСУ, за январь-март 2022 кассовые расходы общего фонда государственного бюджета осуществлялись в соответствии с росписью и составили 356,4 млрд грн, или 67,8% от росписи отчетного периода.

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Общий фонд государственного бюджета за январь-март 2022 года был исполнен с дефицитом в сумме 67,5 млрд грн при запланированном дефиците на I квартал 2022 года в сумме 266,1 млрд гривен.

Больше налогов, чем в прошлом году

Государственная налоговая служба указывает, что налоговые поступления в сводный бюджет существенно выросли по сравнению с мартом 2021 года — на 3,9 млрд грн (+4,7%). Если учесть дивиденды от предприятий с государственной долей, прирост по сравнению с прошлым годом составляет 36,4 млрд грн (+43,5%).

Налоговая добавляет, что в местные бюджеты поступило 24,7 млрд. гривен. Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составляют 27,8 млрд грн, что на 0,8 млрд грн больше марта 2021 года.

Напомним

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-март 2022 составили 162,9 млрд грн или 120,4% от запланированных на этот период.

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По данным Министерства финансов, платежи по погашению государственного долга за январь-март 2022 составили 96,1 млрд грн (93,1% плана), платежи по обслуживанию — 39,2 млрд грн (94,5% плана).

Бюджет

Источник: МинФин