Финансы

В офисах Газпрома прошли обыски

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Антимонопольные органы ЕС провели обыски в ряде офисов Газпрома в Евросоюзе. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters.

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В частности, обыски прошли в офисах компаний Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, на которые приходится около 20% поставок газа на немецкий рынок.

Основание для проведения обысков — антимонопольное расследование против Газпрома. Евросоюз намерен проверить, не было ли сокращение поставок газа сделано специально для повышения цены.

Расследование инициировали депутаты Европарламента в сентябре 2021 года. В январе 2022 года стало известно о начале предварительного расследования. Цены на газ в Европе начали расти год назад, в декабре они достигли $2 тыс за кубометр.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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