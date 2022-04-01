Нацбанк согласовал председателя правления Укрэксимбанка. После войны проведут новый конкурс

Национальный банк утвердил Сергея Ермакова в должности главы правления, А О Укрэксимбанк. Он будет занимать должность до проведения нового конкурса, который состоится после войны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Ермаков исполнял обязанности председателя правления с 12 октября 2021 года после увольнения Евгения Мецгера с должности из-за скандала с журналистами. 14 марта 2022 года Ермаков был назначен на должность наблюдательным советом банка.

В декабре начался открытый конкурс, который должен был быть завершен в марте 2022 года, но нападение России на Украину не позволило провести конкурс до конца.

Предыстория

4 октября 2021 года журналисты программы «Схемы» сообщили о нападении в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране «забрать камеры» и «достать из них кассеты». Журналист смог записать происходящее на аудио.

Прибывшие на место происшествия представители редакции вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

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Государственный Укрэксимбанк обвинил журналистов «Схем» в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться в милицию.

Двух сотрудников Укрэксимбанка, напавших на журналистов программы «Схемы», восстановили на должностях, но затем уволили. Мецгер уволился по собственному желанию.

Источник: МинФин