Финансы

21 миллион налогов наперед ПУМБ оплатит в апреле

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 1 апреля, 2022
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ПУМБ продолжает инициативу досрочной оплаты налогов в госбюджет для поддержки экономики Украины. Банк перечислит 21 миллион грн налогов заранее.

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Второй месяц подряд банк заранее оплачивает налоги. В первых числах апреля банк перечислит 21 миллион грн налогов наперед, все другие налоги традиционно будут уплачены вовремя. В марте банк досрочно перечислил более 278 миллионов грн налогов.

Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ: «Уплата налогов заранее — это поддержка банком экономики и украинской армии. В условиях военного положения государство будет иметь средства на решение важных вопросов. Во время войны приоритетами ПУМБ остаются обеспечение непрерывности бизнеса и стабильности финансовой системы, сохранение команды и поддержка клиентов. Банк взял на себя также дополнительную ответственность по финансовой поддержке ВСУ и Сил терробороны. Вместе победим!».

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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