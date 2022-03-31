Страны СНГ могут перейти на расчеты в юанях вместо долларов и евро

Страны СНГ могут вместо доллара и евро использовать для взаимных расчетов китайский юань. Первый заместитель главы исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов считает, что «эпоха доллара закончилась». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское Государственное агентство БелТА.

Фото: kantox.com

0

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке:

главные финансовые новости

«По моему мнению, вполне оправдан переход на взаимную торговлю между странами СНГ в национальных валютах или валютах государств, которые не совершают недружественные действия в отношении стран, входящих в Содружество. Прежде всего, это юань и другие валюты, которые можно использовать в качестве резервных вместо доллара и евро», — сказал Анфимов.

По мнению Анфимова, «эпоха доллара закончилась, и эта валюта потеряет свои позиции к 2025 году — если не существенно, то, по крайней мере, будет резко ослаблено ее влияние на развитие мировой экономики, к 2030 году доллара как мировой резервной валюты не будет».

Напомним

Ранее президент страны-агрессора Владимир Путин в ответ на введенные против РФ санкции заявил, что «недружественные страны» будут теперь платить за российский газ только в рублях.

Читайте также: Нефтедоллару приходит конец: да здравствует новый доллар

В то же время РФ заявила, что может позволить «дружественным странам» расплачиваться за энергоносители биткоином .

29 марта страны Большой семерки, а это США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, отвергли требование россии платить за газ в рублях.

Источник: МинФин