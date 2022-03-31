Минфин выплатил 14,9 млрд грн социальной помощи с начала 2022 года

В течение трех месяцев 2022 года Минфин выплатил 14,9 млрд грн социальной помощи. Из них в феврале — 5,1 млрд грн, в марте — 5,8 млрд грн. Деньги направили на государственную помощь семьям с детьми, малоимущим семьям, людям с инвалидностью, «пакунок малюка» и прочее, идет речь на сайте Кабмина.

фото: unn.com.ua

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Пенсии во время военного положения

На пенсионные выплаты в марте выделили 47,8 млрд грн, из них 16,7 млрд грн за счет средств государственного бюджета.

«Надеемся, что средства поступят адресатам в установленный срок, ведь это связано не только с работой банков, а с физической возможностью почтальонов разнести деньги. Сегодня, к сожалению, эти люди иногда рискуют собственной жизнью», — сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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Как писал «Минфин», ООН выплатит по 2220 гривен всем внутренним переселенцам в Украине. Деньги можно получить в отделениях Укрпочты.

Источник: МинФин