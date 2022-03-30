Рынок земли: за период военного положения было объявлено уже 1906 земельных аукционов

С начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля в системе «Prozorro.Продажі» было объявлено 1906 земельных аукционов. 1484 из них касаются сельскохозяйственных земель, сообщает Минагрополитики.

Фото: slovoidilo.ua

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Площадь всех земельных участков составляет 11 тыс. га. Стартовая цена по всем лотам — 378 млн грн. Лидеры среди регионов по количеству объявленных аукционов — Одесская, Киевская, Львовская, Черкасская, Черниговская области.

У 440 объявленных аукционов уже есть свой победитель. Организаторы получат почти 70 млн грн дохода (рост стартовой цены — более чем в три раза).

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Новые правила аренды земли

Министерство напоминает, что Верховная Рада разрешила не проводить аукционы по аренде сельскохозяйственной земли государственной и коммунальной собственности на время военного времени. Эти изменения, введенные 24 марта, должны обеспечить проведение посевных работ в полной мере.

Указанные земли могут передаваться в аренду только военными администрациями по специальной процедуре сроком на 1 год без права продления. Объявление повторных или новых аукционов на них запрещается — оно может быть восстановлено после завершения военного положения.

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Все онлайн-аукционы, объявленные ранее и не состоявшиеся до вступления в силу этих изменений, отменены. Вместе с тем, на Prozorro.Продажі по желанию можно дальше объявлять аукционы по продаже и аренде с/х земель частной собственности, а в обязательном порядке это касается государственных и коммунальных земель не с/х назначения.

Напомним

Ранее замглавы О П Ростислав Шурма заявил, что в этом году Украина рассчитывает собрать как минимум 70% прошлогоднего урожая, несмотря на российскую агрессию.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что российское вторжение в Украину может повлечь за собой голод и крах глобальной продовольственной системы.

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Источник: МинФин