Кредиты для бизнеса под 0%: кому и на каких условиях будут выдаваться

Чтоб поддержать аграрный сектор, а также активизировать предпринимательскую деятельность в период действия военного положения, правительство внесло ряд изменений в программу «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Так, 12 марта 2022 г. постановлением Кабмина были внесены изменения в государственную программу «Доступные кредиты 5−7−9%» с расширением возможностей поддержки субъектов предпринимательства — сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего, для обеспечения финансирования ими посевных работ.

Основные нововведения в программу «Доступные кредиты 5−7−9%» с целью поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей:

Программа расширена на средние предприятия с годовым доходом до 50 млн. евро (ранее было 20 млн. евро) и на крупные предприятия с годовым доходом более 50 млн. евро независимо от количества работающих.

Максимальная сумма кредита для всех субъектов предпринимательства увеличена с 50 млн грн до 60 млн грн с учетом группы связанных компаний.

Процентная ставка — 0% годовых.

Цель кредитования:

инвестиционный кредит на приобретение сельскохозяйственной техники,

кредит на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений и горюче-смазочных материалов.

Срок кредита — 6 месяцев.

Срок подачи заявки на участие в программе — до 31 мая 2022 года.

Размер кредитной гарантии — 80% суммы кредита субъекта микро, малого и среднего предпринимательства (кроме субъектов крупного предпринимательства).

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Также для поддержки и активизации предпринимательской деятельности в период действия военного положения 18 марта 2022 г. решением правительства внесены изменения в государственную программу «Доступные кредиты 5−7−9%», которыми прежде всего предусмотрено следующее:

Программа расширена на средние предприятия с годовым доходом до 50 млн. евро (ранее было 20 млн. евро) и на крупные предприятия с годовым доходом более 50 млн. евро независимо от количества работающих.

Максимальная сумма кредита для всех субъектов предпринимательства увеличена с 50 млн. грн. до 60 млн. грн. с учетом группы связанных компаний.

Процентная ставка:

0% годовых в течение периода военного положения и один месяц после его прекращения;

5% годовых после завершения указанного выше периода и до конца срока кредита.

Цель кредитования:

инвестиционный кредит на приобретение основных средств,

кредит на пополнение оборотных средств для воплощения предпринимательской деятельности.

Срок кредитования:

инвестиционные кредиты — 5 лет;

кредиты на пополнение оборотных средств — 3 года.

Срок подачи заявки на участие в программе — в период действия военного положения.

Размер кредитной гарантии — 50% суммы кредита субъекта микро, малого и среднего предпринимательства (кроме субъектов крупного предпринимательства).

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Источник: МинФин