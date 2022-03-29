Кредиты для бизнеса под 0%: кому и на каких условиях будут выдаваться
Чтоб поддержать аграрный сектор, а также активизировать предпринимательскую деятельность в период действия военного положения, правительство внесло ряд изменений в программу «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
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Так, 12 марта 2022 г. постановлением Кабмина были внесены изменения в государственную программу «Доступные кредиты 5−7−9%» с расширением возможностей поддержки субъектов предпринимательства — сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего, для обеспечения финансирования ими посевных работ.
Основные нововведения в программу «Доступные кредиты 5−7−9%» с целью поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей:
инвестиционный кредит на приобретение сельскохозяйственной техники,
кредит на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений и горюче-смазочных материалов.
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Также для поддержки и активизации предпринимательской деятельности в период действия военного положения 18 марта 2022 г. решением правительства внесены изменения в государственную программу «Доступные кредиты 5−7−9%», которыми прежде всего предусмотрено следующее:
0% годовых в течение периода военного положения и один месяц после его прекращения;
5% годовых после завершения указанного выше периода и до конца срока кредита.
инвестиционный кредит на приобретение основных средств,
кредит на пополнение оборотных средств для воплощения предпринимательской деятельности.
инвестиционные кредиты — 5 лет;
кредиты на пополнение оборотных средств — 3 года.
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Источник: МинФин