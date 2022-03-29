Фондовый рынок РФ продолжает падение: цены «голубых фишек» снизились в пределах 9%

В России решили возобновить торги всеми акциями. В понедельник, 28 марта, индекс Мосбиржи упал на 2,2%, а индекс РТС на 0,8%. Больше всего подешевели бумаги Северстали. По мнению экспертов, на рынок оказывает существенное влияние санкционное давление, введенное из-за вторжения России в Украину.

Фото: Pixabay

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Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 9,2%. В то же время доллар упал до 93,7 рубля (-2,3 рубля).

Лидеры падения среди акций:

Северсталь -9,2%

АФК «Система»-7,6%

РусГидро -7,2%

ФСК ЕЭС -7,2%

Интер РАО -6,7%

Татнефть -6,4%

Акции Сбербанка упали на 4,9%, Газпрома на 3,7%. В то же время, подорожали акции ФосАгро на 20,1% и Аэрофлота на 3%.

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По решению Банка России, в понедельник торговый день в фондовой секции Мосбиржи был снова укорочен (до 14:00 по Москве), но к торгам были допущены все акции, а также корпоративные, региональные и субфедеральные облигации. По инструментам установлен запрет на короткие продажи, а депозитарные расписки не были доступны.

Тотальных распродаж пока нет

Как отмечает аналитик TeleTrade Сергей Родлер, сейчас делать долгосрочные выводы рано, так как было всего лишь 3 торговых дня в течение которых Мосбиржа осторожно возобновила торги «голубыми фишками».

«В целом можно заметить, что присутствует осторожный оптимизм по поводу сильного удешевления бумаг, главным образом связанный с тем, что это не первый крах российского рынка и в принципе к чему-то подобному инвесторы всегда готовы», — отметил Родлер.

Особых продаж на рынке не было так как их источником, главным образом, должны были стать нерезиденты, у которых позиция по бумагам более чем на 3 трлн рублей, но пока регулятор запрещает им проводить операции, пояснил аналитик.

Также стоит отметить запрет на короткие продажи и тот факт, что 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния будет направлено на выкуп бумаг.

Предыстория

Напомним, что фондовый рынок на Мосбирже возобновил деятельность 24 марта после месяца простоя. В первый день индекс даже вырос на 4%. Это произошло из-за того, что российским инвесторам некуда девать деньги для защиты от инфляции, отметил стратег компании TomiEx Анджей Ковальчук.

Впрочем, по его мнению, попытка откупить рынок будет безуспешна.

«Понимание перспектив экономики будет провоцировать людей оставлять в портфеле бумаги не финансового сектора, а реального рынка: это производитель удобрений „ФосАгро“, к примеру. Готовность разных стран отказаться от российских энергоресурсов из-за требований платить России в рублях спровоцирует распродажу компаний нефтегазового сектора РФ», — отметил Ковальчук.

Второй день торгов, 25 марта, лишь подтверждает эти выводы. Индекс Мосбиржи снизился на 3,7%, индекс РТС — на 2,7%.

Автор:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:

Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Источник: МинФин