Fitch отозвало суверенные рейтинги России. Санкции запрещают предоставлять такие услуги

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги РФ. Решение обусловлено санкциями, введенными Евросоюзом, передает Интерфакс-Украина.

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В момент отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента России в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга находились на уровне «C», потолок рейтинга страны — «B-».

Как сообщалось, в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

На прошлой неделе Fitch объявило, что отзовет рейтинги всех российских организаций и их подразделений до 15 апреля — окончательного срока, установленного ЕС.

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Источник: МинФин