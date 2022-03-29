Финансы

Fitch отозвало суверенные рейтинги России. Санкции запрещают предоставлять такие услуги

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 29 марта, 2022
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Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги РФ. Решение обусловлено санкциями, введенными Евросоюзом, передает Интерфакс-Украина.

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В момент отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента России в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга находились на уровне «C», потолок рейтинга страны — «B-».

Как сообщалось, в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

На прошлой неделе Fitch объявило, что отзовет рейтинги всех российских организаций и их подразделений до 15 апреля — окончательного срока, установленного ЕС.

Читайте также: Fitch признало дефолт Москвы: рейтинг столицы РФ и еще 19 регионов снизился до «С»

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 29 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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