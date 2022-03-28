Военные облигации: Минфин проведет очередной аукцион, инвестировать можно от 1 тысячи гривен

Министерство финансов Украины проведет новый аукцион по продаже военных облигаций во вторник, 29 марта. Об этом сообщается на сайте Минфина. Помочь армии и одновременно инвестировать средства можно от 1 тысячи гривен.

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Государство будет предлагать только 2 выпуска облигаций в гривне — обычные ОВГЗ на 6 месяцев и военные облигации на 1,3 года. Привлеченные средства от военных облигаций Минфин направит на нужды армии. Инвесторы смогут вернуть свои вложения с 11% дохода, с которого не нужно платить налоги.

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Приобрести ОВГЗ можно у первичных дилеров и брокеров. Минимальный порог для входа в такую инвестицию — 1 тысяча гривен. Именно от такой суммы предлагают бумаги следующие банки:

Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ и Банк Пивденный, а также лицензионные брокеры — ICU, Универ Капитал, Dragon Capital, БТС Брокер.

Ощадбанк установил минимальный порог инвестиций в 50 000 грн.

Приватбанк и Кредобанк — в 100 000 грн.

Таскомбанк — 300 000 грн.

ОТП Банк и Райффайзен Банк — 500 000 грн.

Министерство финансов в течение марта провело уже 4 аукциона по размещению военных облигаций. В бюджет привлекли более 26 миллиардов гривен в эквиваленте.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:

Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Источник: МинФин