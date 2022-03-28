Главное за понедельник: за газ рублями платить не будут, Украина потеряла почти $565 миллиардов из-за войны

Страны «Большой семерки» отказались платить за российский газ в рублях

Страны Большой семерки, а это США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, отвергли требование России платить за газ в рублях. По итогам конференции G7, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что «оплата в рублях — неприемлема», а в случае бойкота со стороны РФ, он ответил, что «они готовы к любому сценарию».

Даже в военное время государство будет погашать долги — Марченко

Украина имеет все возможности погасить долги, которые есть у государства перед инвесторами. В этом году график выплат не является сложным. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Украина потеряла почти $565 миллиардов из-за войны — Минэкономики

В Украине продолжают считать ущерб, нанесенный в результате вторжения России. В настоящее время сумма составляет $564,9 миллиарда.

Прогноз наличного курса доллара и евро: чего ждать на этой неделе

После очень недолгой паузы наличный валютный рынок снова заработал. Постепенно он набирает обороты, особенно в западных областях страны, где нет особых разрушений гражданской инфраструктуры, работает большинство компаний и куда переехали многие крупные фирмы со своим персоналом.

Источник: МинФин