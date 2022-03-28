Цена биткоина обновила трехмесячный максимум, поднявшись выше $47 тыс. Капитализация актива достигла $893 млрд, согласно данным CoinGecko.

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В данный момент стоимость биткоина достигла отметки $47 650 — максимума с начала 2022 года. В результате волатильности на рынке фьючерсов ликвидации претерпели позиции на сумму более $400 млн.

К 17:00 28 марта цифровое золото торгуется на уровне $47413. За последние семь дней биткоин прибавил более 13%.

Кто среди лидеров

Лидерами роста среди топ-10 по капитализации криптовалют оказались:

Cardano (ADA) — 34,7%,

Solana (SOL) — 23,5%,

Polkadot (DOT) — 21,8%.

Капитализация рынка криптовалют превысила $2,2 млрд.

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Причина роста — война в Украине

Как отметил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анджей Ковальчук, рост криптовалюты связан с войной в Украине. Биткоин и другие монеты активно покупают в РФ и в нашем государстве.

«Все больше людей хотят скрыть свои денежные накопления от государства и вывести деньги в другую страну. Речь идет об украинцах и россиянах. Если из Украины люди бегут, потому что хотят обезопасить свои жизни и сбережения. То из России люди бегут, потому что не поддерживают нынешнюю власть и видят тупик для себя через правящий режим», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось

Как писал «Минфин», 60% опрошенных институционных клиентов Goldman Sachs в течение следующих двух лет планируют нарастить вложения в цифровые активы, причем треть из них значительно.

25 марта биткоин протестировал отметку в $45 000. Прибавили в цене и альтокины.

Автор:

Журналист

Ирина Рыбницкая

Пишет на темы:

Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки

При участии:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:

Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Источник: МинФин