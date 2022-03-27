«В России нет олигархов — только честные бизнесмены», — пресс-секретарь Путина

Пресс-секретарь президента Р Ф Дмитрий Песков заявил, что олигархов в России нет, а арест активов бизнесменов на Западе сравним с ограблением на Диком Западе, сообщает РБК.

Фото: marketwatch.com

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Таким образом сообщник Путина прокомментировал вчерашнюю речь президента США Джо Байдена, в которой он упомянул санкции против российских олигархов.

«Очевидно, президент США не понимает, что это не олигархи. Олигарх — это бизнесмен, который добрался до власти, а единственный олигарх, который за последнее время добрался до власти, это президент США Трамп, между прочим. У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский», — сказал Песков.

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Подсанкционных миллиардеров Песков назвал «абсолютно честными законными предпринимателями», которых «ограбили так же, как на Диком Западе».

Напомним

24 марта в Великобритании ввели новые санкции, касающиеся российских олигархов, банков и контролируемых ими компаний. Под санкции, в частности, попали олигарх Евгений Швидлер, основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков, СЕО Сбербанка Герман Греф.

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Источник: МинФин