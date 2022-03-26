Валютные интервенции НБУ: регулятор продал валюту на $630 миллионов

В период с 21 по 25 марта НБУ продал на межбанковском валютном рынке $356,15 млн и €246,23 млн. При этом регулятор купил $3,5 млн и €4,5 млн. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Операции с валютой

Напомним, что за период с 24 февраля по 12 марта НБУ выкупил у банков инвалюты на $1,1 млрд, тогда как продал $0,74 млрд.

В период с 14 по 18 марта НБУ продал на межбанковском валютном рынке $232,52 млн и €332,18 млн. При этом регулятор купил $44,3 млн и €10,5 млн.

Всего с начала года Нацбанк продал $3 975,91 млн и €687,46 млн, а купил $1745,8 млн и €69,67 млн. Отрицательное сальдо интервенций составляет $2230,11 млн и 617,79 млн евро.

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За прошлый год НБУ купил на межбанке $3 690,7 млн., а продал $1 275,7 млн. Сальдо интервенций составило $2 415 млн.

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Источник: МинФин